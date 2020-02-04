Заказала бывшего мужа: В Ивано-Франковске задержали заказчицу вместе с киллером

Новости Украины:В Ивано-Франковске задержали женщину, которая наняла киллера чтобы убить своего бывшего мужа.

В Ивано-Франковске сотрудники Службы безопасности Украины предупредили заказное убийство гражданина одной из стран Евросоюза и задержали организатора преступления, его бывшую жену, которую суд обязал выплачивать алименты. Об этом сообщает СБУ.

"Оперативники спецслужбы получили информацию, что иностранка, которая учится в одном из вузов областного центра, подыскивает исполнителя для совершения убийства. Правоохранители установили, что женщина планирует "убрать" своего бывшего мужа. Поводом стало то, что после развода их общий ребенок остался с отцом, а саму женщину суд обязал платить алименты", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, жизнь бывшего мужа она оценила в 4,3 тысячи долларов США. При этом убийство должно было совершено за рубежом и выглядеть, как несчастный случай, что обеспечило бы ей алиби.

Правоохранители задержали заказчицу и "киллера" в момент передачи аванса - 500 долларов рядом с домом, где женщина снимала квартиру.

В рамках открытого уголовного производства по п. 11 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по заказу) Уголовного кодекса Украины злоумышленнице сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 15 лет.

О задержании иностранного гражданина сообщено консульство иностранного государства.