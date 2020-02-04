Много "пушек": В Нацполицию за прошедший год добровольно сдали 4000 единиц оружия

Новости Украины:В Нацполицию за прошедший 2019 год, было добровольно сдано около 4000 единиц оружия.

За 2019 год в Украине добровольно сдали почти 4000 единиц различного оружия, в частности, пистолеты и ружья.

Об этом сообщили в Департаменте уголовного розыска Национальной полиции Украины.

"В 2019 году в Украине добровольно сдано 3880 единиц различного оружия, из которых: 1 пистолет-пулемет, 289 карабинов и винтовок, 300 пистолетов револьверов, 2873 гладкоствольных ружей и обрезов, 417 единиц другого оружия", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в первый день месячника добровольной сдачи оружия, в октябре 2019 года, граждане сдали в подразделения Национальной полиции более 300 единиц огнестрельного оружия.