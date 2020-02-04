Карантин: В Житомире и Коростене приостановили обучение из-за гриппа

Новости Украины:Школы Житомира и Коростеня закрыли на карантин из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ полностью приостановлен учебный процесс в Житомире и Коростене, в целом же по области - в 332 школах, детских садах и интернатах.

Об этом сказала главный специалист отдела общего среднего, дошкольного и инклюзивного образования управления образования и науки Житомирской ОГА Наталья Шевчук.

"В Житомирской области сегодня на карантин закрыты 332 учреждения образования, из которых 4 детсада, 5 интернатных заведений, остальные – школы. В целом обучение приостановлено в 2 городах (Житомир и Коростень), 28 ОТГ и 14 районах", - отметила Шевчук.

По ее словам, сейчас на карантине находятся более 60 тысяч детей.

На прошлой неделе, по состоянию на 28 января, на карантин закрыли 142 учреждения образования. Впоследствии облгосадминистрация уточнила данные по 154 заведениям.

По информации Житомирского областного лабораторного центра, в области показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превышают эпидпорог на 67%.