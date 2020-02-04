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Крал у природы: В Черкасской области задержали чиновника, который незаконно сбывал древесину

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Крал у природы: В Черкасской области задержали чиновника, который незаконно сбывал древесину
12:35 Сегодня Телеграф УНН Фото: ssu.gov.ua

Новости Украины:В Черкасской области задержали чиновника, который организовал схему нелегального сбыта госдревесины.

Бывшего директора одного из лесных хозяйств Черкасской области, уличенного Службой безопасности Украины в хищении государственного леса, приговорен к 5 годам лишения свободы. Об этом сообщает СБУ.

"Чиновник организовал схему нелегальной продажи деревьев ценных пород представителями коммерческих структур. Чиновник реализовывал лесосырье предпринимателям без проведения обязательного аукциона и заключения соответствующего договора купли-продажи", - говорится в сообщении. 

Сотрудники СБУ задокументировали факт незаконного сбыта злоумышленником 30 кубометров дуба на сумму более 220 тысяч гривен. Правоохранители задержали чиновника весной 2017 года во время нелегальной отгрузки коммерсантам государственной древесины.

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Лисянский районный суд Черкасской области признал фигуранта виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Сейчас апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений. Приговор вступил в законную силу.

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Украина, СБУ, Черкассы, Лес, Нацполиция, Лисянка.
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