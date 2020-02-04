Крал у природы: В Черкасской области задержали чиновника, который незаконно сбывал древесину

Новости Украины:В Черкасской области задержали чиновника, который организовал схему нелегального сбыта госдревесины.

Бывшего директора одного из лесных хозяйств Черкасской области, уличенного Службой безопасности Украины в хищении государственного леса, приговорен к 5 годам лишения свободы. Об этом сообщает СБУ.

"Чиновник организовал схему нелегальной продажи деревьев ценных пород представителями коммерческих структур. Чиновник реализовывал лесосырье предпринимателям без проведения обязательного аукциона и заключения соответствующего договора купли-продажи", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали факт незаконного сбыта злоумышленником 30 кубометров дуба на сумму более 220 тысяч гривен. Правоохранители задержали чиновника весной 2017 года во время нелегальной отгрузки коммерсантам государственной древесины.

Лисянский районный суд Черкасской области признал фигуранта виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы.

Сейчас апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений. Приговор вступил в законную силу.