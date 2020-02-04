Предлагала работу: В Чернигове задержали вербовщицу девушек для сексуальной эксплуатации

Новости Украины:В Чернигове задержали женщину, которая вербовала девушек для сексуальной эксплуатации в РФ.

В Черниговской области будут судить женщину, которая вербовала девушек с целью их сексуальной эксплуатации на территории Российской Федерации. Об этом сообщает прокуратура Черниговской области.

"Прокуратура Черниговской области направила в суд обвинительный акт в отношении жительницы города Бахмач, которая по предварительному сговору со своей дочерью, занималась вербовкой, сокрытием и перемещением молодых девушек за границу для дальнейшей сексуальной эксплуатации (ч. 2 ст. 149 УК Украины)", — сказано в сообщении.

Так, по данным следствия, жительницы города Бахмач подыскивали молодых девушек с привлекательной внешностью для их трудоустройства на территории Российской Федерации. С этой целью злоумышленницы размещали объявления на сайтах знакомств, в дальнейшем организовывали встречи с пострадавшими, при которых путем уговоров и убеждений склоняли их к работе проститутками.

За вербовку шестерых девушек с целью предоставления ими услуг сексуального характера злоумышленницы получили 1200 долларов США и 10 300 российских рублей.

Одна из пострадавших была передана неустановленной досудебным расследованием лицу в город Петропавловск-Камчатский Российской Федерации.

При попытке пересечь государственную границу еще пятью девушками, преступные действия были пресечены правоохранительными органами.