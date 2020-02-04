Скачать
Вторник, 04.02.2020
Зеленский: Такого лояльного закона о рынке земли, как у нас, нигде нет
Зеленский: Такого лояльного закона о рынке земли, как у нас, нигде нет
Рада уволила Бабак с должности министра развития громад и территорий
Рада уволила Бабак с должности министра развития громад и территорий
Когда Ярмоленко вернется на футбольное поле
Когда Ярмоленко вернется на футбольное поле
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 5 февраля
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 5 февраля

Предлагала работу: В Чернигове задержали вербовщицу девушек для сексуальной эксплуатации

Предлагала работу: В Чернигове задержали вербовщицу девушек для сексуальной эксплуатации
13:09 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Новости Украины:В Чернигове задержали женщину, которая вербовала девушек для сексуальной эксплуатации в РФ.

В Черниговской области будут судить женщину, которая вербовала девушек с целью их сексуальной эксплуатации на территории Российской Федерации. Об этом сообщает прокуратура Черниговской области.

"Прокуратура Черниговской области направила в суд обвинительный акт в отношении жительницы города Бахмач, которая по предварительному сговору со своей дочерью, занималась вербовкой, сокрытием и перемещением молодых девушек за границу для дальнейшей сексуальной эксплуатации (ч. 2 ст. 149 УК Украины)", — сказано в сообщении. 

Так, по данным следствия, жительницы города Бахмач подыскивали молодых девушек с привлекательной внешностью для их трудоустройства на территории Российской Федерации. С этой целью злоумышленницы размещали объявления на сайтах знакомств, в дальнейшем организовывали встречи с пострадавшими, при которых путем уговоров и убеждений склоняли их к работе проститутками.

Заказала бывшего мужа: В Ивано-Франковске задержали заказчицу вместе с киллером

За вербовку шестерых девушек с целью предоставления ими услуг сексуального характера злоумышленницы получили 1200 долларов США и 10 300 российских рублей.

Одна из пострадавших была передана неустановленной досудебным расследованием лицу в город Петропавловск-Камчатский Российской Федерации.

При попытке пересечь государственную границу еще пятью девушками, преступные действия были пресечены правоохранительными органами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Прокуратура, Чернигов, РФ, Нацполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украину идут сильные снегопады и морозы: где ожидать непогоду
02 Защитит от старческого слабоумия: напитки и продукты, укрепляющие здоровье мозга
03 Зеленский: Украину должна накрыть лавина из инвестиций
04 Ревизия гардероба: убираем вещи, которые добавляют возраст женщинам за 40 (Фото)
05 Итоги дня 3 февраля: Эрдоган в Киеве, утечка данных в катастрофе PS752 и обострение в Сирии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Снег и гололед: что происходит на дорогах
Снег и гололед: что происходит на дорогах
Китайский коронавирус зафиксировали еще в одной стране
Китайский коронавирус зафиксировали еще в одной стране
Рада назначил нового вице-премьера
Рада назначил нового вице-премьера
Ждите грандиозное шоу: Олег Винник отправляется в новый тур с программой &quot;Безумная Любовь&quot;
Ждите грандиозное шоу: Олег Винник отправляется в новый тур с программой "Безумная Любовь"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь