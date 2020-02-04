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Развращение: В Днепре задержали 60-летнего мужчину, жертвами которого стали 17 детей

Развращение: В Днепре задержали 60-летнего мужчину, жертвами которого стали 17 детей
14:04 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook.com

Новости Украины:В Днепре задержали мужчину, который развращал несовершеннолетних и записывал это на видео.

В Днепре за развращение несовершеннолетних и изготовление детской порнографии следователи сообщили о подозрении 60-летнему мужчине. В течение нескольких лет жертвами злоумышленника стали 17 детей. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

Как было установлено сотрудниками управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, задержанный подыскивал детей и вывозил их в безлюдные места. Затем различными путями заставлял имитировать действия сексуального характера, фиксируя все на фото. Также у некоторых детей он забирал ценные вещи/ 

В результате мужчину задержали за совершение разбойного нападения на ребенка и осудили. Сейчас подозреваемый отбывает наказание в местах лишения свободы. В ходе расследования этого факта были проведены обыски и изъяты электронные носители информации, на которых содержалась детская порнография.

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3 февраля 2020 года преступнику сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 301 (ввоз, изготовление и сбыт и распространение порнографических предметов) и ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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Украина, Днепро, ГУНП, Извращение.
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