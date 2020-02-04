Спецтовар: В Одесской области задержали иностранца, который пытался вывезти военную радиостанцию

Новости Украины:В Одесской области был задержан мужчина, пытавшийся через границу провезти товары военного назначения.

В Одесской области, на украинско-молдавской границе, задержан иностранный гражданин, пытавшийся вывезти товары военного назначения, в том числе радиостанцию.

Как сообщалось ранее, в Белгород-Днестровском пограничном отряде Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, товары военного назначения обнаружили вчера, 3 февраля, в пункте пропуска "Староказачье" в коляске мотоцикла, который находился в багажном отделении микроавтобуса Ford.

Отмечается, что, кроме радиостанции был обнаружен штатив к пулемету.

Указанные предметы, не имея никаких разрешительных документов, пытался вывезти из Украины гражданин Молдовы.

На нарушителя составлены соответствующие процессуальные документы.

Военную радиостанцию, штатив к пулемету, а также микроавтобус и мотоцикл изъяли таможенники.