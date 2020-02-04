Нет онлайн-насилию: Минцифры проводит выставку, посвященную проблемам детей

Новости Украины:Минцифры открыло выставку, посвященную проблемам детей в интернете.

Чтобы привлечь внимание к проблеме насилия над детьми в Интернете, Министерство цифровой трансформации проводит выставку, посвященную этой проблеме, где представлена реальная интернет-переписка детей с преступниками.

Об этом в Facebook сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Сегодня наша команда проводит выставку, посвященную насилию над детьми в Интернете. Задача - привлечь внимание депутатов, должностных лиц, профильные организации и всех-всех родителей к проблеме онлайн-насилия. Законодательство в этой сфере отсутствует, четких протоколов действий - нет. Никогда не проводились полноценные информационные кампании ", - сообщил он.

Федоров добавил, что экспонаты выставки отражают реальное переписки детей с преступниками, которые заставляли их отправлять интимные фото и вступать с ними в "взрослое" онлайн-общения.

Министр уточнил, что 12 февраля состоится широкое обсуждение плана конкретных действий по этой проблеме между всеми ответственными органами и организациями.