Онлайн преступник: В Ровно задержали мужчину, который с помощью интернет-банкинга присвоил 13 тыс

Новости Украины:В Ровно Нацполиция задержала мужчину, который воспользовавшись найденным телефоном снял со счета пострадавшего 13 тыс гривен.

Около 23 часов 29 апреля прошлого 52-летний житель Ровно возвращался домой из гостей. Однако на улице Гагарина он потерял свой мобильный телефон, а в дальнейшем с карточки исчезли денежные средства.

Житель сориентировался, в каком именно месте мог потерять телефон, поэтому начал его искать. В это время по улице шел молодой человек, которого 52-летний житель Ровно попросил помочь в поисках. А уже через несколько минут "помощник" сказал, что ему срочно нужно в делах.

Когда на следующий день с банковского счета жителя Ровно исчезло 13 000 гривен, мужчина обратился в полицию.

По факту кражи правоохранители начали досудебное расследование. Работники уголовного розыска Ровенского отдела полиции установили, что неизвестный через интернет-банкинг изменила пароль, передала все средства на свой счет и в дальнейшем сняла наличные в банкомате.

Злоумышленником оказался 26-летний житель областного центра, именно в тот вечер и помогал в поисках телефона и нашел его. Ранее он поле зрения правоохранителей не попадал. Следователи сообщили ему о подозрении в совершении преступления и 31 января уголовное производство с обвинительным актом направили в суд.

Максимальное наказание, которое может грозить мужчине в соответствии с инкриминируемой статьи - лишение свободы сроком до трех лет.