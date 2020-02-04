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Ложный вызов: В Киеве осудили псевдоминера станции метро "Нивки"

Ложный вызов: В Киеве осудили псевдоминера станции метро "Нивки"
14:18 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Новости Украины:В Столице осудили на 2 года лишения свободы мужчину, который ранее сообщил о заминировании станции метро.

В столице до двух лет лишения свободы осудили мужчину, который сделал ложное сообщение о заминировании станции метро "Нивки". Об этом сообщили в прокуратуре Киева.

"По результатам поддержания государственного обвинения прокурорами Киевской местной прокуратуры № 7 судом осужден к лишению свободы 33-летний житель Чернигова, который совершил заведомо ложное сообщение о заминировании станции Киевского метрополитена "Нивки", - говорится в сообщении. 

Анонимное сообщение поступило по спецлинии "102" вечером 11 декабря 2019 года.

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По результатам осмотра сотрудниками полиции и специалистами кинологической, взрывотехнической и пожаротехнической служб взрывных устройств на станции метрополитена не обнаружено. При этом была проведена эвакуация 630 пассажиров и персонала.

Действия "минера" квалифицировали по ч. 1 ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва).

Приговором Деснянского районного суда города Киева с учетом позиции прокурора, злоумышленник признан виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, ему назначено окончательное наказание в виде 2 лет лишения свободы.

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Обвиняемый находится под стражей.

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Киев, Украина, Прокуратура, Метро, Минирование, Нацполиция.
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