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В Киеве на Оболони нашли труп молодой девушки

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В Киеве на Оболони нашли труп молодой девушки
12:50 Сегодня Телеграф Информатор Фото: Информатор

Новости Украины:В Киеве около восьми часов утра во дворе жилого дома 34/1 по улице Вышгородской была найдена девушка без признаков жизни.

На улице Вышгородской, 34/1 в Киеве (Минский массив) нашли тело молодой девушки. Труп лежал во дворе жилого дома, между гаражами.

Как сообщает "Информатор", полиция получила вызов о страшной находке в 8 утра.

По словам правоохранителей, девушку нашли работники пункта приема стеклотары. Она сидела на земле, а спиной опиралась на гараж. При этом никаких признаков жизни не подавала. Прибывшие врачи могли лишь констатировать ее смерть. Предварительно, телесных повреждений не нашли.

На вид девушке около 25-30 лет. Судя по одежде умершей, она была бездомной. Подробности случившегося и причину смерти будут выяснять правоохранители.

В Киеве обнаружили труп мужчины без лица

Напомним, в Киевской области нашли тело 17-летнего парня, который считался пропавшим.

В Киеве в ночь на 20 ноября на Подоле нашли труп молодого мужчины с пробитой головой и веником на шее.

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Киев, Полиция, Труп, Происшествие.
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