Оружие и боеприпасы: На Волыни Нацполиция задержала правонарушителя

Новости Украины:На Волыни сотрудниками Нацполиции был задержан мужчина за незаконно обращение с оружием.

По факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами следователи Киверцовского отдела полиции начали уголовное производство по признакам преступления, определенного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

В воскресенье, 2 февраля, по улице Независимости в Киверцях сотрудники группы реагирования патрульной полиции местного отдела во время поверхностного осмотра обнаружили у 29-летнего местного жителя травматический пистолет "Эколого Lady" и семь резиновых пуль калибра 9 мм. Все изъятое направили на исследование в Волынской научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины.

По факту незаконного обращения с оружием и боеприпасами полиция начала уголовное производство. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

Полиция Волыни напоминает, что незаконное обращение с оружием влечет за собой уголовную ответственность. В случае добровольной сдачи органам власти оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ человека освобождают от уголовной ответственности, предусмотренной ч. 1 и 2 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.