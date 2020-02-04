Поиски продолжаются: Черниговская нацполиция разыскивает сообщников убийц мужчины в Сновске

Новости Украины:В Черниговской области следователи устанавливают сообщников убийц мужчины из Сновска.

Руководство ГУНП в Черниговской области встретилось с родственниками убитого жителя Сновская и обсудили план дальнейших действий. Полиция делает все необходимое для того, чтобы виновные понесли справедливое наказание.

Полиция устанавливает круг лиц, которые могут быть причастны к преступлению. Если окажется, что к убийству причастны более двух человек, то они будут задержаны и привлечены к ответственности.

Следователи собирают материалы, опрашивают свидетелей и возможных очевидцев происшествия, назначена ряд экспертиз. В ближайшее время полиция проведет дополнительные процессуальные действия.

В Сновске постоянно находятся опытные оперативники и следователи, их работа координируется руководством ГУНП в Черниговской области.

Как сообщалось ранее, вся информация, обнародованная в соцсетях, полиции известна, но некоторые моменты требуют проверки. К тому же информация о пребывании злоумышленников под домашним арестом, как пишут в Интернете, не соответствует действительности. Оба мужчины, которым сообщено о подозрении, сейчас находятся под стражей.