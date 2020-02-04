Грабил женщин: В Виннице задержали и осудили мужчину за многочисленные преступления

Новости Украины:В Виннице офицеры задержали и осудили мужчин, который ограбил двух женщин и уже не раз привлекался к уголовной ответственности.

Винницкий городской суд вынес приговор мужчине, который 20 января 2018 в кафе ограбил двух женщин. Злоумышленник отобрал у пострадавших сумки, которые владелицы оставили в одном из помещений учреждения. Подсудимый, семь раз привлекался к уголовной ответственности, проведет в местах лишения свободы 6 лет 6 месяцев.

Во время досудебного расследования следователи установили, что злоумышленник около 01.00 часов ночи проник в помещение развлекательного заведения, зашел на кухню и похитил две женские сумки. Присутствующие заметили грабителя с похищенными вещами и позвонили в полицию.

Во время патрулирования улиц города работники полиции задержали подозреваемого. У него полицейские изъяли вещи потерпевших.

Согласно приговору суда подсудимого, неоднократно судимого за имущественные преступления, признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.186 Уголовного кодекса Украины (грабеж). Чоловкови назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы.