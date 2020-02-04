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Подрезал ножом: В Черниговской области задержали мужчину, который напал на сотрудницу ЗАГСа

Подрезал ножом: В Черниговской области задержали мужчину, который напал на сотрудницу ЗАГСа
17:51 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Черниговской области задержали мужчину, который напал и чуть не убил сотрудницу ЗАГСа.

Прокуратура обратилась в суд с ходатайством о госпитализации в психиатрическое учреждение мужчину, который нанес сотруднице ЗАГСа семь ножевых ранений. Об этом сообщает прокуратура Черниговской области.

"Козелецким отделом Нежинской местной прокуратуры направлено в суд ходатайство о применении принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением в отношении подозреваемого в совершении оконченного покушения на убийство (ч. 2. ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины)", - говорится в сообщении. 

Как напоминает прокуратура, в ноябре 2019 года в поселке Козелец 34-летний мужчина неожиданно набросился на сотрудницу ЗАГСа на глазах у посетителей с детьми.

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"Злоумышленник нанес женщине семь ножевых ранений. Однако сразу после инцидента пострадавшую доставили в реанимацию, где ей вовремя была оказана первая медицинская помощь. Сейчас ее жизни ничего не угрожает. Во время проведения досудебного расследования с целью установления состояния вменяемости подозреваемого, проведена судебно-психиатрическая экспертиза", - отмечается в сообщении.

Так, согласно заключению экспертизы мужчина по своему психическому состоянию не мог на момент совершения деяния и не может в настоящее время осознавать свои действия и руководить ими.

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Украина, Прокуратура, ЗАГС, Нож, Нацполиция.
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