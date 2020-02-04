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Погорел на взятке: САП вручила подозрение председателю Черновицкого облсовета

Погорел на взятке: САП вручила подозрение председателю Черновицкого облсовета
18:20 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Председателю Черновицкого облсовета сообщили о подозрении в получении взятки.

Председателю Черновицкого областного совета сообщили о подозрении в требовании и получении неправомерной выгоды от местного предпринимателя.

"Следствием установлено, что в июле прошлого года председатель Черновицкого облсовета попросил одного из предпринимателей Черновицкой области предоставить ему неправомерную выгоду в сумме $400 тыс. за содействие в передаче в аренду оздоровительного комплекса. В дальнейшем, с августа по октябрь 2019 года, правоохранительными органами задокументирован факт получения должностным лицом части оговоренных средств, а именно $180 тыс", - сообщает пресс-служба САП.

На сегодняшний день под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) собрали достаточно доказательств для сообщения указанном должностному лицу о подозрении в просьбе предоставить и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

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Также сообщается, что предприниматель, предоставивший чиновнику неправомерную выгоду, был уведомлен о подозрении по ч. 4 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение) Уголовного кодекса Украины.

Черновицкий областной совет с декабря 2015 года возглавляет председатель Черновицкой областной организации ВО "Батькивщина" Иван Мунтян.

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Коррупция, Черновцы, САП, Иван Мунтян.
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