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Сотрудники НАБУ пришли с обысками к "Укрзализныце"

Сотрудники НАБУ пришли с обысками к "Укрзализныце"
18:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Бизнеса:НАБУ провела обыски в "Укрзализныци" в рамках расследования злоупотреблений должностных лиц ГП на 28 млн грн.

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) провели санкционированные обыски в помещениях департамента экономической и информационной безопасности АО "Укрзализныця" (УЗ) в рамках расследования злоупотреблений должностных лиц филиала "Пассажирская компания" на 28 млн грн.

По информации источника агентства "Интерфакс-Украина", обыски также проходили в помещениях филиала "Пассажирская компания" (ПК УЗ).

Как отмечается в судебном постановлении, текстом которого располагает "Интерфакс-Украина", по данным досудебного расследования, должностные лица филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзализныця" совместно с должностными лицами ООО "Коларес-Брокерс", ООО "НВП Бизнес-Альянс", ООО "Праймтехпостач", ООО "Углеторфобогащение" и ООО "Топливторг" на протяжении 2018-219 гг. завладели средствами "Укрзализныци" в размере около 28 млн грн в ходе закупки каменного угля марки ДГ (13-100).

Как отмечается в постановлении суда, в мае 2018 года ПК УЗ объявила торги на закупку 11,997 тыс. тонн угля с ожидаемой стоимостью 4,68 тыс. грн/тонна, в ходе которых должностные лица ПК УЗ совместно с д.л. "Коларес Брокерс" завладели средствами УЗ в размере около 20 млн грн.

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В 2019 году ПК УЗ объявила очередные торги на закупку каменного угля, в девяти из которых на 8,55 тыс. тонн по 3,88 тыс. грн за тонну победителем была определена компания "Праймтехпостач", должностные лица которой совместно с д.л. ПК УЗ завладели средствами УЗ в размере около 7,6 млн грн.

Досудебное следствие также установило, что должностные лица "Коларес Брокерс" имеют отношение к компании "Праймтехпостач" (а также ряду других связанных компаний), при этом обе компании находятся по одному физическому адресу и их деятельность координирует одно физлицо.

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Как отметил источник агентства, на торгах ПК УЗ две компании по схеме сговора сбивали предложения конкурентов, после чего компания-победитель отказывалась от закупки в пользу второго места.

По данным следствия, к указанному правонарушению также могли иметь отношение начальник отдела материально-технического обеспечения ПК УЗ Виктор Романчук и ведущий инженер отдела Надежда Верниченко, подготовившие ТЭО закупок по завышенным ценам. Также следствие заявляет о возможной причастности замглавы тендерного комитета ПК УЗ Артема Олийныка и секретаря тендерного комитета Ивана Саакяна к указанным правонарушениям, равно как и руководителя филиала ПК УЗ Максима Меняйла.

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Как отмечается в решении суда, судья разрешил следствию провести обыски в нежилых помещениях департамента экономической и информационной безопасности ПК УЗ с целью изъятия личной техники подозреваемых, а также личной и производственной документации, которые в дальнейшем могут быть использованы как доказательства в указанном уголовном производстве.

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Укрзализныця, Коррупция, САП, НАБУ.
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