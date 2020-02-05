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Среда, 05.02.2020
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Кориневич заверил, что воду в оккупированный Крым поставлять не будут

Кориневич заверил, что воду в оккупированный Крым поставлять не будут
05:43 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины:11-12 февраля состоится выездное заседание Комитета Верховной Рады Украины по правам человека в Херсонской области.

Украина не планирует возобновлять поставку воды в аннексированный Крым по Северо-Крымскому каналу. Об этом в своем Facebook написал постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.

"В связи с появлением в СМИ очередных спекуляций относительно возможного возобновления водоснабжения Крыма и связанного с этим "визита комиссии из Киева", отметим, что эта информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Кориневич сообщил, что 11-12 февраля состоится выездное заседание Комитета Верховной Рады Украины по правам человека в Херсонской области с целью ознакомления с вопросами, связанными с временно оккупированными территориями АР Крым и Севастополя.

Комиссия планирует посетить КПВВ "Каланчк" и дамбу перекрытого участка Северо-Крымского канала, поскольку она находится в непосредственной близости к КПВВ.

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"Никто ни о каком восстановлении водоснабжения не говорит, вода по каналу пойдет в Крым только после деоккупации. Никакой воды до деоккупации. Выездное заседание Комитета никак не связано с вопросом водоснабжения, а имеет целью ознакомление с ситуацией возле админграницы с временно оккупированной АР Крым", - подчеркнул Кориневич.

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Вода, Севастополь, Херсонская область, Оккупированный Крым, Антон Кориневич.
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