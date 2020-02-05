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На Донбассе боевики 14 раз нарушали режим прекращения огня

На Донбассе боевики 14 раз нарушали режим прекращения огня
07:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали.

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 14 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"4 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов по нашим позициям, а именно вблизи Марьинки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, неподалеку Красногоровки - из станкового противотанкового гранатомета противник совершил 4 выстрела, а также вел огонь из крупнокалиберного пулемета, в районе н.п. Авдеевка – из противотанкового ракетного комплекса - 3 выстрела, а также совершил обстрел из станкового противотанкового гранатомета, рядом с Песками - из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия, вблизи Старогнатовки - из подствольного гранатомета и другого стрелкового оружия.

На Донбассе двое военных получили ранения

Семь вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно дважды рядом с Новотошковским - из миномета калибра 120 мм - 5 мин и 82-мм миномета - 8 мин, два раза вблизи Майского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, два раза в районе н.п. Орехово - с 120-мм миномета - 3 мины и миномета калибра 82 мм - 6 мин, неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"С началом текущих суток российские оккупационные войска из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия дважды открывали огонь по защитникам Новотроицкого. За текущие сутки потерь нет", - добавили в штабе ООС.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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