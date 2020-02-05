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В Киеве прикрыли деятельность онлайн-казино с доходом $1 млн. ежемесячно

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В Киеве прикрыли деятельность онлайн-казино с доходом $1 млн. ежемесячно
10:42 Сегодня Телеграф npu.gov.ua Фото: npu.gov.ua

Новости Украины:В Киеве киберполиция прикрыла деятельность разработчиков онлайн-казино с месячным доходом в 1 млн долларов.

Сотрудники киберполиции и Управления стратегических расследований Киевской области раскрыли организаторов ряда онлайн-казино, которые под видом легального бизнеса действовали на рынках Украины, Европы, Австралии и США.

"Правоохранители установили, что с начала 2019 фигуранты, прикрываясь законной деятельностью в сфере ІТ-разработок, организовали работу офисов в городе Киев. В офисах работал штат специалистов, создали и администрировали ряд онлайн-казино. Также злоумышленники зарегистрировали интернет-платформу для привлечения партнеров и игроков. Противоправная деятельность распространялась в сети как для украинского рынка, так и для Европы, Австралии и США. Месячный доход составлял миллион долларов", - сообщает пресс-служба Киберполиции Украины.

Отмечается, что факт предоставления услуг в сфере игорного бизнеса на территории Украины через сеть Интернет, а также списания денежных средств со счетов украинских банков для участия в играх указанного казино был зафиксирован правоохранителями в январе.

Были проведены обыски, во время которых изъяли 54 системных блока и 27 ноутбуков, на которых было установлено программное обеспечение для предоставления незаконных услуг через онлайн-казино. Также были обнаружены и изъяты четыре жестких диска, флеш-накопители и документация, подтверждающая незаконную деятельность.

Специалистам киберполиции, которые осматривали изъятую технику, удалось расшифровать закриптованные жесткие диски, что позволило получить информацию о разработке программного обеспечения для онлайн-казино, инсталляции виртуальных платежных терминалов и другие данные. Всю изъятую технику передали для проведения экспертиз.

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На данный момент установлены трое организаторов 1979, 1983 и 1986 годов рождения. Решается вопрос о сообщении им о подозрении по ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование, устанавливаются другие лица, причастные к незаконной деятельности.

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Киев, Полиция, ІТ-разработки, Киберполиция, Онлайн-казино.
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