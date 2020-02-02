В Полтавской области полиция "накрыла" сеть подпольных казино (Фото)

Новости Украины:Игорные заведения продолжали работать вопреки запрету Кабмина.

В Полтавской области правоохранители разоблачили деятельность подпольного игорного заведения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Полтавской области.

"Прокуратура Полтавской области совместно с Департаментом стратегических расследований и полицией в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 УК Украины (занятие игорным бизнесом по предварительному сговору группой лиц) разоблачили деятельность организованной преступной группы, члены которой на территории области наладили игорный бизнес", - говорится в сообщении.

Во время обысков в игровых заведениях Полтавы и Кременчуга и по месту жительства лиц изъято 6 покерных столов, более 14 тысячи игровых фишек, из которых кэш-фишек на общую сумму более 5 млн. грн, ноутбуки, мобильные телефоны, системы видеонаблюдения и 125 тыс. грн.

По версии следствия, в группу входило 5 человек (организатор и администраторы). Работала сеть через заведения под названием CARRE (клуб спортивного покера), в помещениях которых проводились игры. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось ранее, киберполиция разоблачила группу лиц, занимавшихся созданием в поддержку платформ онлайн-казино "под ключ".

Напомним, Национальная полиция будет жестко реагировать на все попытки восстановления деятельности игорных заведений.