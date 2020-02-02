Скачать
Воскресенье, 02.02.2020
Зачем продавать собак, если есть субсидия? "Нафтогаз" отреагировал на слова Брагаря
Зачем продавать собак, если есть субсидия? "Нафтогаз" отреагировал на слова Брагаря
На бизнес-форуме в Киеве ожидается большой десант турецких инвесторов
На бизнес-форуме в Киеве ожидается большой десант турецких инвесторов
Украинский боксер Чухаджян завоевал чемпионский пояс в России (Видео)
Украинский боксер Чухаджян завоевал чемпионский пояс в России (Видео)
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 3 февраля
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 3 февраля

В Полтавской области полиция "накрыла" сеть подпольных казино (Фото)

Смотрите фото (3)
В Полтавской области полиция "накрыла" сеть подпольных казино (Фото)
09:44 Сегодня Телеграф УНН Фото: Прокуратура

Новости Украины:Игорные заведения продолжали работать вопреки запрету Кабмина.

В Полтавской области правоохранители разоблачили деятельность подпольного игорного заведения. Об этом  сообщили в пресс-службе прокуратуры Полтавской области.

"Прокуратура Полтавской области совместно с Департаментом стратегических расследований и полицией в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 УК Украины (занятие игорным бизнесом по предварительному сговору группой лиц) разоблачили деятельность организованной преступной группы, члены которой на территории области наладили игорный бизнес", - говорится в сообщении.

Во время обысков в игровых заведениях Полтавы и Кременчуга и по месту жительства лиц изъято 6 покерных столов, более 14 тысячи игровых фишек, из которых кэш-фишек на общую сумму более 5 млн. грн, ноутбуки, мобильные телефоны, системы видеонаблюдения и 125 тыс. грн.

Киберпреступники наказаны: Нацполиция прекратила деятельность онлайн-казино

По версии следствия, в группу входило 5 человек (организатор и администраторы). Работала сеть через заведения под названием CARRE (клуб спортивного покера), в помещениях которых проводились игры. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщалось ранее, киберполиция разоблачила группу лиц, занимавшихся созданием в поддержку платформ онлайн-казино "под ключ".

Напомним, Национальная полиция будет жестко реагировать на все попытки восстановления деятельности игорных заведений.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Прокуратура, Полтавская область, Казино, Киберполиция.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пятилетняя командировка: суд удовлетворил требование Портнова
02 Ученые назвали самый несчастливый возраст украинцев
03 Высокое давление: "выкиньте" эти продукты со своего рациона
04 Куда делись деньги? Госбюджет Украины недополучил четверть доходов
05 Газ упал в цене на половину: Минфин обнародовал данные за январь по импортному топливу
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сегодня - День сурка 2020: история и традиции праздника
Сегодня - День сурка 2020
До +15° и много осадков: прогноз погоды на 2 февраля
До +15° и много осадков: прогноз погоды на 2 февраля
На Донбассе погиб украинский военный
На Донбассе погиб украинский военный
Объявили имена номинантов на премию BAFTA 2020
Объявили имена номинантов на премию BAFTA 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь