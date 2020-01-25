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Киберпреступники наказаны: Нацполиция прекратила деятельность онлайн-казино

Киберпреступники наказаны: Нацполиция прекратила деятельность онлайн-казино
13:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter.com

Новости Украины:Департамент киберполиции Украины заявил, что им удалось раскрыть и задержать преступников, которые занимались разработкой онлайн-казино.

Киберполиция прекратила деятельность масштабной организации, которая занималась разработкой платформ для онлайн-казино.

Как сообщает Департамент киберполиции Украины, правоохранители установили, что к организации такой деятельности были причастны трое киевлян в возрасте от 23 до 25 лет и 35-летний житель Харькова.

Участники преступной группы создали общественное объединение якобы для развития онлайн-игр в Украине. Вместо этого они предоставляли услуги по созданию, технической поддержке и обслуживанию клиентов онлайн-казино. Среди возможностей, которые предоставляла данная организация, была также и разработка игровых платформ, которые использовались для азартных игр.

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Для технической разработки ресурсов в штате организации было более 50 IT-специалистов.

Так, заказчик, платя 15 тыс. долларов, получал в собственность онлайн-казино с постоянной поддержкой. Кроме того, злоумышленники за дополнительные 100 тыс. долларов настраивали инструменты интернет-маркетинга для продвижения ресурса в сети и привлечения новых пользователей.

База пользователей всех их ресурсов онлайн-казино насчитывала около 300 тыс. пользователей. Среди них также отдельную категорию имели VIP-клиенты, которым предоставлялись дополнительные возможности использования таких ресурсов.

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Ежемесячно прибыль от деятельности группы составляла около 50 тыс. долларов.

Установлены все участники группы. Деятельность их ресурсов заблокирована.

Работники киберполиции с привлечением спецназа КОРД и полка особого назначения полиции Харьковской области провели одновременно 8 обысков в Киевской области, в столице и в Харькове. Обыски проводились в жилье фигурантов, офисных помещениях разработчиков онлайн-казино и в их автомобилях. По результатам обысков полиция изъяла компьютерную технику, мобильные телефоны и деньги. Вся техника направлена на экспертизу.

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Дело квалифицировано по ст. 200 (Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления), ст. 203-2 (Занятие игорным бизнесом), ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении подозрения всем членам преступной группировки.

Участникам группы грозит до 12 лет заключения.

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Украина, Казино, КОРД, Киберполиция.
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