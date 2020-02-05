Тележка разоблачения: В Житомире задержали мужчину за кражу и хранение наркотиков

Новости Украины:В Житомире Нацполиция задержала мужчину, который украл из магазина тележку. При обыске правоохранители обнаружили у него дома наркотики.

34-летнего жителя райцентра правоохранители разоблачили в причастности к краже из магазина. Во время обыска по месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили еще и наркосодержащие сырье. Досудебное расследование продолжается.

4 февраля в Коростышевский отделения полиции обратилась администратор торгового заведения с сообщение о краже металлического тележки стоимостью 500 гривен. На месте происшествия полицейские собрали показания причастности к совершению правонарушения жителя райцентра.

В этот же день правоохранители проверили подозреваемого по месту жительства и обнаружили в доме пакет с сухой измельченной растительной массой зеленого цвета, по внешним признакам подобной конопли.

Мужчина подтвердил, что обнаруженное зелье - наркотическое и хранил он его для собственных нужд.

Все изъятое сейчас направлено на экспертное исследование в Житомирский Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД.

Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) УК. Досудебное расследование по факту кражи (ч.2 ст.185 УК) также продолжается. По совокупности совершенных противоправных деяний мужчине может грозить до 5 лет лишения свободы.