Нашли "зелья": В Днепропетровске задержали мужчину за хранение наркотиков

Новости Украины:В Днепропетровской области офицеры задержали мужчину, у которого при обыске обнаружили растения конопли и марихунанну.

Всего правоохранители изъяли пять банок с измельченным марихуаной, пакеты и свертки с коноплей, а также самодельное устройство для курения.

Также на чердаке обнаружили сухие растения конопли.

4 февраля участковые офицеры полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры провели санкционированный судом обыск в домовладении 36-летнего жителя в с. Красная Нива Павлоградского района.

Следственные мероприятия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины. За хранение наркотических веществ мужчине грозит до трех лет лишения свободы. Изъятое направлено на экспертное исследование.

В настоящее время продолжается досудебное следствие.