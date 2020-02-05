Нашли "зелья": В Днепропетровске задержали мужчину за хранение наркотиков

Всего правоохранители изъяли пять банок с измельченным марихуаной, пакеты и свертки с коноплей, а также самодельное устройство для курения.
Также на чердаке обнаружили сухие растения конопли.
4 февраля участковые офицеры полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры провели санкционированный судом обыск в домовладении 36-летнего жителя в с. Красная Нива Павлоградского района.
Следственные мероприятия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины. За хранение наркотических веществ мужчине грозит до трех лет лишения свободы. Изъятое направлено на экспертное исследование.
В настоящее время продолжается досудебное следствие.