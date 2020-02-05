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Напился и убил: В Днепре задержали мужчину, который пытался скрыть преступление

Напился и убил: В Днепре задержали мужчину, который пытался скрыть преступление
14:35 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

Новости Украины:В Днепре Нацполиция задержала мужчину, который во время "пьянки" убил человека.

Утром 4 февраля тело мужчины обнаружила женщина и сообщила в полиции. Правоохранители прибыли на место преступления, осмотрели тело и обнаружили признаки насильственной смерти.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские за несколько часов установили обстоятельства убийства и личность, которая может быть причастна к преступлению. Злоумышленником оказался 38-летний местный житель. Как установили полицейские, накануне мужчины употребляли спиртные напитки, после чего у них возник конфликт. Во время ссоры нападающий схватил со стола кухонный нож и нанес потерпевшему множественные удары в грудь и шею. От полученных травм горожанин скончался на месте.

Подозреваемого задержали через несколько часов после совершения убийства. 

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Сейчас злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Криворожан грозит до 15 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

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Украина, Убийство, Днепр, Преступление, Нацполиция.
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