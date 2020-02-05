Представительство Президента подсчитало количество кораблей-нелегалов посетивших Крым

Новости Украины:В Представительстве Президента зафиксировали не менее 100 случаев захода иностранных судов-нарушителей в морских портах.

В течение 2019 года в закрытых морских портах на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя зафиксировано заходы 122 иностранных судов-нарушителей.

Об этом сообщили в Представительстве Президента Украины в АР Крым.

"С целью анализа ситуации с нарушением режима закрытых морских портов на временно оккупированной территории Представительство получало соответствующую информацию в течение 2019 года Министерства инфраструктуры Украины. По имеющейся в Представительстве информации, в течение 2019 года в закрытых морских портах на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя (порты: Керчь, Камыш-Бурун, Крым, Феодосия, Севастополь, Ялта, Черноморск) зафиксировано заходы 122 судов-нарушителей, из них 110 - под флагом Российской Федерации, 4 - под флагом Сирии, 4 - под флагом Танзании, 2 - под флагом Ливана, 1 - под флагом Камеруна, 1 - под флагом Конго", - сообщили в ответе на запрос.

В то же время в Представительстве отметили, что не определены как орган, что собирает и обрабатывает информацию о количестве иностранных судов, заходивших в закрытые порты на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополь, поэтому не имеют соответствующей статистики за 2020 год.

"В то же время Представительство вносит в установленном порядке предложения по подготовке проектов законов, актов Президента Украины по вопросам защиты прав и законных интересов граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории или тех, которые переселились с временно оккупированной территории и находятся в других регионах Украины, а также по другим вопросам, относящимся к компетенции Представительства", - добавили в Представительстве.