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Кличко пообещал закупить киевлянам новые экоавтобусы

Кличко пообещал закупить киевлянам новые экоавтобусы
18:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Киевские власти до конца 2020 году намерен закупить 70 экоавтобусов.

Киев до конца 2020 года в рамках сотрудничества с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) намерен закупить 70 экологичных автобусов, сообщила Киевская городская государственная администрация со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко.

"Главной причиной загрязнения воздуха в Киеве является большое количество автомобилей. Поэтому, наряду с улучшением ситуации с трафиком, мы закупаем для города "зеленый" - экологичный - общественный транспорт. Речь идет о приобретении для Киева экологичных автобусов. На первом этапе - до конца этого года - около 70 единиц по программе "Зеленые города" в рамках сотрудничества с ЕИБ и ЕБРР", - цитирует пресс-служба мэра Киева.

По его словам, постепенное увеличение количества экотранспорта в Киеве будет способствовать улучшению экологической ситуации в городе.

Кличко отметил, что столица имеет проблему с перегрузкой автотранспортом.

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"Сегодня в городе около 1,1-1,2 млн авто и примерно 200-300 тысяч автомобилей приезжает ежедневно из области. Люди едут в столицу на работу, по делам. К тому же через Киев едет транзитный транспорт", - сказал мэр.

Согласно данным экспертов, на которые он ссылается, до 40% транспорта в столице - это транзитный, притом что улицы, дороги, мосты, большинство из которых строили несколько десятков лет назад, рассчитаны примерно на 900 тыс. автомобилей.

Городской глава добавил, что только за последние три года трафик в городе вырос на 30%.

"Пути решения проблемы - это создание перехватывающие паркинги на въезде в город, систематизация движения общественного транспорта в столице, наведение порядка с парковкой. И ключевой вопрос - достройка Большой окружной дороги, что "заберет" на себя транзитный транспорт", - считает он.

Кроме того, мер отметил, что важным вопросом является также снижение нагрузки на мосты в городе, которые в настоящее время перегружены более чем в два раза.

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Виталий Кличко, Киев, КГГА.
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