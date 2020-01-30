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Кличко: Камеры зафиксировали вандалов, которые изуродовали Алею художников в Киеве

Кличко: Камеры зафиксировали вандалов, которые изуродовали Алею художников в Киеве
17:39 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Виталий Кличко сообщил, что вандалы, которые повредили Алею художников, видны на записях видеонаблюдения.

Мэр Киева Виталий Кличко надеется, что записи с камер наблюдения помогут найти вандалов, которые в ночь на 29 января повредили элементы подсветки на Аллее художников.

Об этом Кличко написал на своей странице в Facebook и обнародовал видео и фото вандалов.

Он добавил, что городские власти передали полиции фото и видеоматериалы, на которых зафиксирована группа молодых людей, которые повредили элементы LED-подсветки, встроенные в перила вдоль обновленной Аллеи художников.

"Камеры видеонаблюдения зафиксировали группу молодых людей, которые "самоутверждались", повредив объект, который уже так полюбился киевлянам и гостям столицы. Городская власть обратилась и передала материалы в Подольское управление полиции Киева. Надеюсь, воров оперативно найдут и привлекут к ответственности. А киевляне пусть посмотрят на эти "вдохновленные" лица. Я бы вообще для таких "недогероев" применял исправительные работы на благо города. Участки работы мы обеспечим! И на Владимирской горке, в частности", - написал Кличко.

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Обновленная Аллея художников стала частью большого туристического маршрута, который создают в историческом центре столицы.

Как сообщалось ранее, 1 июня 2019 года Кличко открыл обновленную Аллею художников, которую капитально отремонтировали и продлили до столичного фуникулера.

Обновленная Аллея художников стала частью большого туристического маршрута, который создают в историческом центре столицы. Туристический маршрут начинается от Пейзажной аллеи, проходит к лестнице в урочище Гончары-Кожемяки, далее - к Андреевскому спуску и через Аллею художников - к новому пешеходному мосту.

Напомним, В Харькове объявили план "Сирена" из-за стрельбы и взрывов возле областного дома ребенка.

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Виталий Кличко, Киев, КГГА, Вандализм, Столица, Алея художников.
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