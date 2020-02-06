ООС: боевики усилили обстрелы, один боец ВСУ получил ранение

Новости Украины:Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил боевое поражение.

Незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил боевое поражение, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"5 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия… В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил боевое поражение", - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Пески, Новотроицкое, Широкино, Марьинка, Авдеевка, Орехово, Счастье, Травневое.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска из 120-мм миномета выпустили 15 мин по защитникам населенного пункта Орехово. За текущие сутки потерь нет", - подытожили в штабе ООС.