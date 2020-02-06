В Одесской области перекрыли дороги из-за непогоды

Новости Украины:На автодороге Одесса-Рени ограничено движение транспорта из-за ухудшения погоды.

В связи с осложнением погодных условий ограничено движение для проезда многоосных грузовых транспортных средств на автомобильной дороге государственного значения М-15 "Одесса – Рении" (на Бухарест), сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области.

"Из-за сильного снега и заносов в районе с.Спасское Татарбунарского района закрыто движение между городами Татарбунары и Измаил", - сказано в сообщении.

Правоохранители призывают водителей быть осторожными и внимательными на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и не создавать препятствия для спецтехники, работающей на автодорогах.

"О снятии ограничения движения на указанных выше направлениях будет сообщено дополнительно", - добавили в полиции.

Напомним, как сообщалось сильные снегопады с порывами ветра в четверг приведут к нарушению движения транспорта, а также осложнят работу энергетиков и коммунальщиков.