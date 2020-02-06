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Непогода в Украине: спасатели предупреждают украинцев об опасности

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Непогода в Украине: спасатели предупреждают украинцев об опасности
10:14 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Новости Украины:Сильные снегопады с порывами ветра в четверг приведут к нарушению движения транспорта, а также осложнят работу энергетиков и коммунальщиков.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) предупреждают об осложнении погодных условий, из-за чего ожидается нарушение движения автотранспорта и осложнение работы предприятий энергетики и коммунального хозяйства.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 6 февраля в центральных областях значительный снег, порывы ветра 15-20 м/с; местами гололед и налипание мокрого снега; метели; на дорогах гололедица, образование снежного покрова высотой 10-15 см. В Кировоградской, на юге Харьковской, севере Донецкой и Луганской областей образование снежного покрова 30-50 см, на дорогах снежные заносы, гололедица", - говорится в обнародованном на сайте ГСЧС в четверг утром сообщении.

Также сложные погодные условия (II оранжевый уровень опасности) в южных, восточных и Днепропетровской областях: ночью и утром значительный, местами сильный снег, порывы ветра 17-22 м/с, в южных областях местами 25-30 м/с, метели, снежные заносы. На дорогах Украины гололедица.

В Киеве и Киевской области на дорогах гололедица.

7-9 февраля ослабление и прекращение осадков и явлений; снижение температуры ночью до 7-13°С мороза, днем до 1-6°С мороза; в восточных областях и Карпатах ночью 11-16°С мороза, днем 5-10°С мороза.

"Ожидаемые погодные условия будут приводить к нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах, осложнять работу предприятий энергетики и коммунального хозяйства", - предупреждают в ГСЧС.

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Сообщается, что в течение минувших суток на почве, в областях где наблюдались осадки в виде снега, образовался снежный покров 4-6 см, а в отдельных районах Донецкой, Днепропетровской и Одесской областей местами до 20 см.

Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое. В Днепропетровской и Кировоградской области местами гололедица. Одесская, Донецкая, Запорожская и Луганская области - дороги заснеженные.

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На дорогах государственного значения выполняются работы по очистке от снега и обработки покрытия противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, скругленных участков.

Напомним, в пятницу 7 февраля в юго-восточной части страны днем ожидается небольшой снег. В Карпатах умеренный, ночью местами значительный снег. В северных, центральных и большинстве западных областей без существенных осадков днем.

На дорогах ожидается гололедица. Ветер северный, северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 6-11°, днём 1-6° мороза, в южных областях ночью 3-9° мороза, днем от 5° мороза до 1° тепла.

В Киеве в ночь на пятницу прогнозируется небольшой снег, днем без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный, 7-12 м/с, порывы 15 м/с. Температура ночью 6-8° мороза, днем 2-4° мороза.

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Погода, Снег, Синоптики, Гололед, Снегопад, ГСЧС.
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