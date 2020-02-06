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Четверг, 06.02.2020
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Похолодание до -10°: в каких областях ожидаются сильные снегопады

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Похолодание до -10°: в каких областях ожидаются сильные снегопады
08:33 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:В Украине в четверг похолодает, на юго-востоке дождь сменится сильным снегом.

В ближайшие дни юго-восточная часть Украины останется под влиянием южного циклона, что приведет к осложнению погодных условий, сообщает Укргидрометцентр.

В частности, ожидается, что дождь сменится сильным снегом со штормовым ветром. Также по всей территории страны ожидается похолодание из-за перемещения холодного воздуха с северо-запада Европы.

В четверг 6 февраля в южных и восточных районах страны, а также в Днепропетровской области ночью и утром ожидается значительный, местами сильный снег, днем – умеренный снег. Ветер порывами 20-25 м/с. Температура в течение суток от 1° тепла до 5° мороза.

В Приазовье и Крыму мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега и гололед, температура от 0° до 5° тепла.

На остальной территории страны ночью без существенных осадков, днем возможен небольшой снег. Местами ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Температура ночью 4-9° мороза, днем около 0°. В Карпатах ночью 9-14° мороза, днем 3-8° мороза. На дорогах гололедица.

В Киеве в ночь на четверг без существенных осадков, днем ожидается небольшой снег. Гололедица, температура ночью 6-8° мороза, днем около 0°.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура днем 6 февраля была зафиксирована в Киеве в 1990 году и составила 7,6° тепла, самая низкая ночью – 30,4° мороза в 1929 году.

Прогноз погоды на 6 февраля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды в Украине на четверг, 6 февраля:

  • Ужгород – 0...+2
  • Львов – 0...+2
  • Ивано-Франковск – -1...+1
  • Тернополь – -1...+1
  • Черновцы – -1...+1
  • Хмельницкий – -1...+1
  • Луцк – -1...+1
  • Ровно – -1...+1
  • Житомир – -1...+1
  • Винница – -1...+1
  • Одесса – -2...0
  • Николаев – -2...0
  • Херсон – -2...0
  • Симферополь – +2...+4
  • Кропивницкий – -1...+1
  • Черкассы – -1...+1
  • Чернигов – -1...+1
  • Суммы – -1...+1
  • Полтава – -1...+1
  • Днепр – -1...+1
  • Запорожье – -2...0
  • Донецк – -1...+1
  • Луганск – -2...0
  • Харьков – -3...-1
  • Киев – -1...+1

В пятницу 7 февраля в юго-восточной части страны днем ожидается небольшой снег. В Карпатах умеренный, ночью местами значительный снег. В северных, центральных и большинстве западных областей без существенных осадков днем.

На дорогах ожидается гололедица.

Ветер северный, северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 6-11°, днём 1-6° мороза, в южных областях ночью 3-9° мороза, днем от 5° мороза до 1° тепла.

В Киеве в ночь на пятницу прогнозируется небольшой снег, днем без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный, 7-12 м/с, порывы 15 м/с. Температура ночью 6-8° мороза, днем 2-4° мороза.

Прогноз погоды на 7 февраля, фото: meteo.gov.ua

8 февраля сохранится облачная с прояснениями погода, без существенных осадков.

На дорогах гололедица. Ветер в Украине северный и северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 6-11°, днем 1-6° мороза; в Карпатах и восточных областях ночью 12-17°, днем 4-9° мороза.

В Киеве без существенных осадков. На дорогах гололедица.Температура в столице ночью 6-8° мороза, днем около 0°; по области ночью 4-9° мороза, днем около 0°.

Прогноз погоды на 8 февраля, фото: meteo.gov.ua

В течение 9-10 февраля в Украине, по прогнозам синоптиков, без осадков, только в западных и северных областях утром и днём 10 февраля небольшой дождь, в Карпатах с мокрым снегом.

Температура 9 февраля ночью 4-10° мороза, в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях 11-17° мороза, днем в западной половине страны 0-6° тепла, на остальной территории 2-8° мороза; 10 февраля ночью 1-7° мороза, в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях 8-14° мороза, днем 3-9° тепла, в восточных областях около 0°.

Ситуация на дорогах Украины: где снегопад и гололед осложнили проезд

В Киеве и Киевской области 6 февраля ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северный с переходом на западный, 7-12 м/с.  Температура 9 февраля ночью 4-9° мороза, днем 0-5° тепла; 10 февраля ночью 1-6° мороза, днем 3-8° тепла.

Прогноз погоды на 9 февраля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 10 февраля, фото: meteo.gov.ua

Напомним, средняя месячная температура в феврале этого года на большинстве территории Украины прогнозируется на уровне от 0° до 3° мороза, что местами на 2 градуса выше средних многолетних значений. Об этом сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Снежная угроза: В Карпатах сегодня сохраняется опасность схождения лавин

Погода в Украине в феврале 2020 будет аномально теплой и дождливой. Судя по предварительным прогнозам синоптиков, в Украине после "пятого месяца осени" наступит шестой. 

Так, если ранее синоптики называли датой похолодания до -12 градусов 8-10 февраля, то теперь "приход зимы" сместился на 13-16 февраля с максимумом в -7 градусов и то в ночное время на северо-востоке. При этом, на юге страны в феврале морозов не предвидится вообще, даже в ночные часы.

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Погода, Снег, Синоптики, Гололед, Снегопады, ГСЧС, Метели, Прогноз погоды, Циклон Petra, Погода 6 февраля.
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