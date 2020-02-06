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Аэропорт "Херсон" закрыли из-за непогоды

Аэропорт "Херсон" закрыли из-за непогоды
12:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Аэропорт "Херсон" закрыли из-за непогоды. Электроснабжение отсутствует в 134 населенных пунктах области и частично в Херсоне.

В связи с осложнениями погодных условий в Херсонской области закрыт международный аэропорт "Херсон", сообщает пресс-служба Херсонской областной государственной администрации.

"Международный аэропорт "Херсон" закрыт", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на дорогах области работает 78 единиц техники, проезд автотранспорта всеми автодорогами государственного и местного значения обеспечен.

Ситуация на дорогах Украины: где снегопад и гололед осложнили проезд

В то же время из-за ухудшения походы отсутствует электроснабжение 134 населенных пунктах области. Для восстановления электроэнергии задействовано 97 единиц техники, работают 91 бригада и 330 сотрудников "Херсоноблэнерго".

Напомним, в связи с осложнением погодных условий ограничено движение для проезда многоосных грузовых транспортных средств на автомобильной дороге государственного значения М-15 "Одесса – Рении" (на Бухарест).

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Херсонская область, Херсон, Снегопад, ГСЧС, Аэропорт Херсон.
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