Новости Украины:Аэропорт "Херсон" закрыли из-за непогоды. Электроснабжение отсутствует в 134 населенных пунктах области и частично в Херсоне.

В связи с осложнениями погодных условий в Херсонской области закрыт международный аэропорт "Херсон", сообщает пресс-служба Херсонской областной государственной администрации.

"Международный аэропорт "Херсон" закрыт", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на дорогах области работает 78 единиц техники, проезд автотранспорта всеми автодорогами государственного и местного значения обеспечен.

В то же время из-за ухудшения походы отсутствует электроснабжение 134 населенных пунктах области. Для восстановления электроэнергии задействовано 97 единиц техники, работают 91 бригада и 330 сотрудников "Херсоноблэнерго".

Напомним, в связи с осложнением погодных условий ограничено движение для проезда многоосных грузовых транспортных средств на автомобильной дороге государственного значения М-15 "Одесса – Рении" (на Бухарест).