Ситуация на Донбассе: противник применил запрещенные гранатометы

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Четверг, 06.02.2020
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18:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Боевики трижды обстреляли украинские позиции с полуночи, потерь нет.

Незаконные вооруженные формирования три раза нарушили режим прекращения огня в течение текущих суток.

Об этом сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

"Сегодня, 6 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

ООС: боевики усилили обстрелы, один боец ВСУ получил ранение

Боевики обстреливали украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Все вражеские обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", при этом участки разведения сил и средств под огонь не попали.

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Минобороны, Донбасс, ВСУ, ОРДО, ОРЛО, ОРДЛО, ООС.
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