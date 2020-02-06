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На ХАЭС отложили долгожданный ремонт энергоблока

На ХАЭС отложили долгожданный ремонт энергоблока
19:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:На Хмельницкой АЭС приняли решение вновь продлить срок ремонта блока №1.

Хмельницкая АЭС вновь перенесла срок завершения ремонта энергоблока №1, запланировав новую дату запуска на 26 марта.

Об этом свидетельствует информация на сайте Государственной инспекции ядерного регулирования о состоянии энергоблоков АЭС Украины по состоянию на 6 февраля.

Как сообщалось, изначально пуск блока после планового ремонта был намечен на 14 августа. Однако в конце лета прошлого года пресс-служба ХАЭС сообщила о переносе запуска на срок более трех месяцев из-за выявленной неисправности вспомогательных систем генератора.

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В середине декабря стало известно, что ХАЭС перенесла срок завершения ремонта до 27 января 2020 года. В конце января этого года дата была скорректирована на 6 февраля. Таким образом, на энергоблоке №1 Хмельницкой АЭС длятся 439-е сутки среднего планового ремонта

Хмельницкая АЭС в составе двух энергоблоков (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт расположена в Нетишин (Хмельницкая обл.).

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АЭС, ХАЭС, Хмельницкая АЕС.
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