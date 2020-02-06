Грипп распространяется: в Ужгороде эпидемический порог превышен на 25,3%

Новости Украины:В Ужгороде значительно увеличивается количество больных гриппом и ОРВИ.

По состоянию на 6 февраля 2020 года в городе наблюдается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом – на 18,9%. Эпидемический порог превышен на 25,3%.

Об этом информируют в управлении здравоохранения Ужгородского городского совета.

"По состоянию на 6 февраля 2020 года в городе наблюдается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом – на 18,9%. Эпидемический порог превышен на 25,3%, показатель заболеваемости -1212,3 на 100 тысяч населения (эпидпорог составляет 967,7)", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в последнюю неделю несколько изменилась возрастная структура заболевших: уменьшилось на 8% количество детей и возросла заболеваемость взрослого населения – с 30,3% (351 случай) на прошлой неделе до 38,2% (493 случая).

Как известно, карантин в Ужгородских школах ввели с понедельника, 3 февраля.

В управлении здравоохранения информируют, что с начала года выявлено 24 случая лабораторно подтвержденного сезонного гриппа типа А, в том числе 2 случая гриппа типа А+В (экспресс-методами), что подтверждает циркуляцию сезонных вирусов гриппа среди населения Ужгорода.