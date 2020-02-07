Скачать
Пятница, 07.02.2020
Кабмин: Цена на газ для украинцев снизилась на 25%
Кабмин: Цена на газ для украинцев снизилась на 25%
МИД: США определились с кандидатурой посла в Украине
МИД: США определились с кандидатурой посла в Украине
Сборная Аргентины по футболу вышла на Олимпиаду-2020
Сборная Аргентины по футболу вышла на Олимпиаду-2020
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 8 февраля
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 8 февраля

Бородянский: Запуск телеканала для ОРДЛО откладывается на март

Бородянский: Запуск телеканала для ОРДЛО откладывается на март
10:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Телеканал для временно оккупированных территорий запустит свое вещание 1 марта.

Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский анонсировал, что телеканал для временно оккупированных территорий запустит свое вещание 1 марта текущего года.

"На сегодняшний день мы практически завершили переговоры со всеми медиа-группами о предоставлении этому каналу премьерного контента. Сейчас мы находимся в этапе согласования меморандума с телевизионными группами", - сказал Бородянский на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

По словам министра, уже объявлен конкурс на руководителя данного канала. "Планируем выйти в эфир с 1 марта", - добавил он.

Бородянский отметил, что в ближайшее время будет утверждено название телеканала.

Бородянский рассказал, какое наказание предусмотрено за дезинформацию

Напомним, ранее стало известно, что Елена Трибушная возглавит информационное направление государственного телеканала для оккупированных территорий Донбасса.

Информационно-развлекательный канал для жителей ОРДЛО будет вещать на базе телеканала иновещания UATV и сможет покрыть 80% оккупированной территории.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

TВ-программа, Телеканал, UATV, ОРДЛО, Владимир Бородянский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Ходят за продуктами и выносят мусор": охранники герцогов Сассекских пожаловались на условия своей работы
02 Итоги дня 6 февраля: земельная реформа, е-страна и новые правила безвиза
03 184 из 4000: Рада в пятницу продолжит рассматривать "земельные" поправки
04 Охрана Разумкова изменила правила посещения его кабинета (Видео)
05 Кортни Кардашян поразила поклонников своим эффектным образом (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В 2019 году закрылось рекордное количество отделений банков
В 2019 году закрылось рекордное количество отделений банков
Штормовое предупреждение: спасатели предупреждают об ухудшении погоды
В Украине объявили штормовое предупреждение
В Европе растет количество инфицированных коронавирусом
В Европе растет количество заболевших коронавирусом
Порывистый солнечный ветер вызвал полярные сияния
Порывистый солнечный ветер вызвал полярные сияния
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь