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В Киеве переименовали часть библиотек

В Киеве переименовали часть библиотек
11:36 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: kyivcity.gov.ua

Новости Украины:Киевский городской совет переименовал пять столичных библиотек.

Депутаты Киевского городского совета переименовали ряд столичных библиотек. Как сообщает пресс-служба КГГА, новые названия получили учреждения в нескольких районах столицы.

В частности, в Дарницком библиотека №156 получила имя украинского писателя, общественного деятеля, Героя Украины Николая Руденко.

В Соломенском районе переименовали три библиотеки.

  • библиотеку имени А. Пироговского – в библиотеку "Преображенская";
  • библиотеку имени П. Вершигоры - в библиотеку имени Евгения Гуцало – для чествования памяти выдающегося украинского писателя, журналиста, поэта и киносценариста;
  • библиотеку имени В. Кудряшова - в библиотеку имени Всеволода Нестайко – в честь писателя, классика современной украинской детской литературы.

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Еще одно заведение - библиотека имени А. Матросова в Шевченковском районе теперь называется именем А. Костецкого - выдающегося украинского детского писателя, преподавателя и литературоведа.

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Киев, Литература, КГГА, Библиотеки.
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