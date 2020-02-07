В Киеве переименовали часть библиотек

Депутаты Киевского городского совета переименовали ряд столичных библиотек. Как сообщает пресс-служба КГГА, новые названия получили учреждения в нескольких районах столицы.
В частности, в Дарницком библиотека №156 получила имя украинского писателя, общественного деятеля, Героя Украины Николая Руденко.
В Соломенском районе переименовали три библиотеки.
Еще одно заведение - библиотека имени А. Матросова в Шевченковском районе теперь называется именем А. Костецкого - выдающегося украинского детского писателя, преподавателя и литературоведа.