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В Днепре от тяжелой формы пневмонии умер мужчина

В Днепре от тяжелой формы пневмонии умер мужчина
15:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: dnepr.info

Новости Украины:63-летнего пациента доставили в больницу после 15 дней домашнего лечения.

В Днепре в больнице от вирусной пневмонии, вызванной гриппом, умер 63-летний больной.

Об этом на пресс конференции сообщил главный врач Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

"При поступлении в больницу у пациента работали всего 40% легких. Несмотря на все высококлассные препараты, тенденция одна - потеря иммунитета и снижение дыхательных функций. 5 февраля при полной реанимационной поддержке мужчину спасти не удалось", - сообщил Рыженко.

По его словам, больного в больницу доставили слишком поздно, после 15 дней домашнего лечения.

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Сейчас лабораторно невозможно установить, какой именно вирус вызвал осложнения. Ведь выделить его можно максимум в течение 5 суток от начала заболевания.

Также Рыженко отметил, что врачи борются за здоровье еще трех пациентов с подобной патологией. Двое из них находятся в реанимации, одна женщина начала поправляться - она сейчас в отделении пульмонологии.

Напомним, 51-летняя жительница Запорожской области умерла в областной инфекционной больнице Запорожья от гриппа и его последствий.

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Вакцина, Днепр, Грипп, Пневмония.
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