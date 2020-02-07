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Резонансная перестрелка в Мукачево: Зеленского просят ввести в город Нацгвардию

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Резонансная перестрелка в Мукачево: Зеленского просят ввести в город Нацгвардию
16:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Президента Украины попросили сменить руководство полиции города из-за обострения криминогенной ситуации.

На внеочередной сессии Мукачевский горсовет обратился к Президенту о криминогенной ситуации в городе и деятельности правоохранительных органов.

Об этом сообщают в Мукачевской городском совете.

"Сегодня, 7 февраля, городской голова Андрей Балога созвал внеочередную сессию горсовета. В повестке дня один вопрос - "Об обращении к Президенту Украины о криминогенной ситуации в городе и деятельности правоохранительных органов по обеспечению законности и правопорядка", - говорится в сообщении.

В тексте обращения депутаты отмечают, что город "вынужден обратиться к Президенту с личным вмешательством из-за крайне угрожающей криминогенной ситуации. Подтверждением этого является очередной дерзкий инцидент с применением огнестрельного оружия, в результате чего госпитализированы два человека с огнестрельными ранениями".

Депутаты горсовета отметили, что стрельба в спальном районе создала реальную угрозу для жителей 86-тысячного города, которые решительно требуют надежной защиты от бандитов.

В Мукачевском горсовете акцентировали, что главная причина регулярных "разборок" в городе - профессиональная слабость и крайне низкая активность городской полиции.

"Уголовный блок городского управления полиции явно слабый, на улицах города критически мало патрулей и патрульных экипажей, профилактическая работа по предотвращению правонарушений свелась к бумажным отчетам. В городе за последние годы не проведена ни одна общегородская операция по таким острыми направлениям, как наркомания и оборот наркотических средств, разбой, кражи личного имущества", - говорится в обращении мукачевских депутатов к Зеленскому.

В Мукачево среди бела дня на улице произошла стрельба, есть раненые

Следовательно, депутаты просят о предоставлении Мукачево неотложной и действенной правоохранительной помощи, предусматривающей проведение оперативной и профилактической отработки города специальными подразделениями Национальной полиции и Национальной гвардии с привлечением высококвалифицированных, опытных работников из уголовного блока.

Также городские депутаты требуют смены руководства городского управления полиции, усиления его личного состава специалистами из других регионов страны.

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Полиция, Стрельба, Мукачево, Происшествие, Владимир Зеленский.
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