Спиртовая схема: В Ровно раскрыли нелегальную группировку по сбыту алкоголя

Новости Украины:В Ровно сотрудники Нацполиции раскрыли нелегальную схему по сбыту спирта.

В Ровенской области разоблачили межрегиональную схему незаконного оборота спирта, в рамках соответствующего досудебного расследования провели обыски и выявили этилового спирта на более чем 6,4 миллиона гривен. Об этом сообщили в прокуратуре области.

Досудебным расследованием установлено, что на территорию Ровенской области с целью сбыта, а также дальнейшего незаконного изготовления алкогольной продукции, организовано снабжение спирта этилового с территории Львовской области.

Учитывая полученную информацию, прокурорами и следователями СУ ФГ ГУ ГФС в Ровенской области 6 февраля 2020 года проведен ряд обысков в складских и жилых помещениях фигурантов уголовного производства, а также в транспортных средствах, которые использовались для транспортировки подакцизных товаров.

По результатам проведения обысков обнаружено и изъято около 30 тонн спирта этилового, 3000 бутылок уже готовой алкогольной продукции.

Ориентировочная стоимость изъятого на "теневом" рынке составляет более 6,4 миллиона гривен.

Таким образом, прекращено межрегиональную схему незаконного оборота спирта и подакцизных товаров.

В рамках уголовного производства принимаются меры по наложению ареста, назначению соответствующих судебных экспертиз, а также установлению всех лиц, причастных к преступной деятельности, с целью привлечения их к установленной законом ответственности.