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В НБУ обозначили риски влияния коронавируса на украинскую экономику

В НБУ обозначили риски влияния коронавируса на украинскую экономику
17:01 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: bank.gov.ua

Новости Бизнеса:Нацбанк видит два сценария влияния эпидемии китайского коронавируса на экономику Украины.

Существует риск того, что вспышка китайского коронавируса будет иметь долгосрочные последствия для украинской экономики и приведет к сокращению экспорта и снижению привлекательности долговых ценных бумаг.

Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ за январь 2020 года.

Нацбанк, анализируя предыдущий опыт распространения вируса SARS, считает, что вспышка коронавируса будет иметь краткосрочное влияние на мировую экономику и, соответственно, несущественно повлияет на экономику Украины.

Но есть риск, что вспышка коронавируса отразится на украинской экономике более отрицательно.

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Так, в НБУ оценивают, что в случае более длительного воздействия нового вируса на мировые рынки, может упасть спрос на железную руду и сталь.

"Существенное снижение мирового спроса, прежде всего со стороны Китая, приведет к снижению мировых цен, прежде всего на сталь и железную руду.

Учитывая масштабы китайской экономики и вовлеченность в мировую торговлю и глобальные цепи создания добавленной стоимости, к эффектам от ослабления спроса присоединится также негативное влияние для производственных видов деятельности", - говорится в отчете.

В Нацбанке подчеркивают, что низкий спрос и низкие цены на металлургическую продукцию могут повлиять на украинских экспортеров, которые еще не восстановились после падения производства в конце 2019 года.

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Если распространение коронавируса затянется, инвесторы на рынке могут переоценить свои риски. Соответственно, это может негативно влиять на украинскую экономику, особенно в периоды пиковых выплат по госдолгу (первый такой "пик" - конец мая 2020 года).

Из-за возможной переоценки инвесторами своих рисков привлекательность долговых облигаций Украины может падать - соответственно, государству будет труднее занимать средства для вплаты долгов.

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НБУ, Украина, Китай, Нацбанк, Эпидемия, Вирус, Коронавирус.
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