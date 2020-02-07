Инфицированная еда: В Минздраве заявили, можно ли заразиться через фрукты

Новости Украины:В Минздраве заявили, можно ли заразится коронавирусом через фрукты.

Фрукты — непригодно среду для длительного выживания коронавируса, а вирус не может существовать вне организма более 2 суток. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

"Уже пару недель распространяется информация об опасности бананов. Но нет никаких данных, которые связывали бы новый коронавирус и фрукты. Фрукты — непригодно среду для длительного выживания вируса. Вероятность того, что вирус сможет существовать вне организма более 2 суток, сводится почти к нулю", — сообщили в Минздраве, отвечая на вопрос, передается вирус 2019-nCoV через фрукты.

Медики напомнили, что фрукты необходимо тщательно мыть. Однако, заразиться коронавирусом через бананы невозможно.

"По предварительной информации вирус может выживать на поверхностях лишь в течение нескольких часов. Простые дезинфицирующие средства могут убить вирус, исключая заражения людей", — говорится в сообщении.