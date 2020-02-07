Контрабанда: Таможенники задержали иностранцев, пытавшихся ввести в Украину 400 кг манго

Новости Украины:Киевские таможенники задержали иностранцев, которые собирались нелегально ввезти в Украину 400 кг сушеного манго.

Киевской таможней изъято 400 кг сушеного манго и 300 кг лущеного кедрового ореха, которые двое иностранцев хотели перевезти через таможенную границу в Украину из России.

Об этом сообщили в Киевской Гостаможслужбе.

"Оба гражданина направляясь из России для въезда в Украину решили пересечь границу в пункте пропуска "Выступовичи". Один из них под вечер выбрал "красный коридор", а другой - ночью поехал зеленой полосой. Об имеющихся у них манго и кедровых орешках ни один из мужчин не заявил", - говорится в сообщении.

При проведении таможенного контроля в багажных отсеках их автомобилей сотрудниками таможенного поста "Овруч" Киевской таможни Гостаможслужбы было обнаружено всего 392 кг манго и 298 кг лущеного кедрового ореха.

Все продукты были в заводской упаковке, фасованные по 0,5 кг и килограмма. Кедровый орех - производства РФ, производителем манго указано Вьетнам.

По обоим случаям нарушения таможенных правил, совершенных гражданами Молдовы, Киевской таможней составлены административные протоколы по ст 471 и 472 Таможенного кодекса Украины. Продукты изъяты, их стоимость будет определена дополнительно.

При средней рыночной стоимости 1 кг лущеного кедрового ореха 700 гривен, а манго - 500 гривен за килограмм продукта, общая сумма изъятого может превысить 400 тысяч гривен.