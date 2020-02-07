Умер на приеме у врача: В Киеве расследуют смерть 2-летнего ребенка

Новости Украины:В Киеве на приеме у врача умер 2-летний ребенок, правоохранители выясняют причины.

Правоохранители расследуют смерть 2-летнего мальчика в одной из столичных детских больниц во время проведения гастроскопии.

Об этом сообщает прокуратура города Киева.

"Согласно материалам производства, накануне вечером ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение с подозрением на желудочно-кишечное кровотечение, инородное тело пищевода. На утро состояние мальчика ухудшилось. Во время проведения гастроскопии (введение зонда в пищевод) у мальчика остановилось сердце. Начатые реанимационные мероприятия результата не дали - восстановить деятельность сердца не удалось", - говорится в сообщении.

Сообщается, что факт смерти 2-летнего ребенка расследуется по ч. 2 ст. 140 УК Украины (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее тяжкие последствия для несовершеннолетнего).

"Сейчас в уголовном производстве создана группа процессуальных руководителей, в состав которой включен ювенальный прокурор. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причин наступления смерти ребенка. Проводятся другие следственные действия", - отмечается в сообщении.