Уличный дебошир: В Мариуполе мужчина угрожал патрульным разбитой бутылкой

Новости Украины:В Мариуполе задержали мужчину, который угрожал сотрудникам Нацполиции.

Мариупольская местная прокуратура № 2 завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении мужчины, который угрожал патрульным полицейским разбитой бутылкой.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

"4 января житель Левобережного района Мариуполя, находясь в состоянии алкогольного опьянения, переходил проезжую часть в неположенном для этого месте. В ответ на устное замечание, сделанное сотрудниками патрульной полиции, мужчина начал размахивать перед полицейскими разбитой стеклянной бутылкой, пытаясь нанести им телесные повреждения", - говорится в сообщении.

К мужчине пришлось применить наручники.

Сейчас обвинительный акт в уголовном производстве по ч. 1 ст. 345 (угроза убийством или насилием в отношении работника милиции) Уголовного кодекса Украины направлен в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.