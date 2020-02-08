Скачать
Суббота, 08.02.2020
Итоги дня 7 февраля: Зеленский в Италии, Сийярто в Украине, стрельба в Мукачево
Итоги дня 7 февраля: Зеленский в Италии, Сийярто в Украине, стрельба в Мукачево
Зима отменяется: в Украину идет потепление
Зима отменяется: в Украину идет потепление
Украина разгромила Хорватию в матче Кубка Федерации
Украина разгромила Хорватию в матче Кубка Федерации
8 февраля - приметы и обряды в Федоров день
8 февраля - приметы и обряды в Федоров день

ООС: Боевики шесть раз нарушили режим тишины

ООС: Боевики шесть раз нарушили режим тишины
07:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали.

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 6 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"7 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрелы по нашим позициям, а именно неподалеку Новомихайловки – из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, рядом с Васильевкой - из стрелкового оружия.

Четыре вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно дважды вблизи н.п. Орехово - из ствольной артиллерии калибра 122 мм противник выпустил 5 снарядов, с миномета калибра 120 мм - 7 мин и 23 мин с 82-мм миномета, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов, рядом с Крымским - из противотанкового ракетного комплекса - 2 выстрела, в районе н.п. Гладосово – из станковой противотанкового гранатомета - 2 выстрела, а также противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Ситуация на Донбассе: В ООС доложили о четырех обстрелах украинских позиций

"С началом текущих суток российские оккупационные войска из артиллерийских систем калибра 122 мм выпустили 12 снарядов и со 120-мм минометов - 16 мин по защитникам Орехово. За текущие сутки потерь нет", - добавили в штабе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Импичмент Трампа: Главного свидетеля "вывели под сопровождением" из Белого дома
02 В ВР зарегистрировали проект постановления об увольнении Сытника с должности
03 Разумков: Законодательной базы хватит для проведения выборов на Донбассе
04 Как сделать питьевую воду вкуснее и полезнее
05 Закройте незаконные офисы "ДНР" и "ЛНР": Зеленский обратился к премьер-министру Италии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Жертвами нового коронавируса стали уже более 700 человек
Жертвами нового коронавируса стали уже более 700 человек
Украина меняет правила пересечения детьми админграницы с Крымом
Украина меняет правила пересечения детьми админграницы с Крымом
В ВСУ создали новые Командования и назначили их глав
В ВСУ создали новые Командования и назначили их глав
Рецепт дня: Скумбрия запеченная в лимонном маринаде
Рецепт дня: Скумбрия запеченная в лимонном маринаде
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь