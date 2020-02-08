В Ровенской области женщина заказала убийство бывшего мужа-бизнесмена

Новости Украины:В Ровенской области сотрудники СБУ предотвратили заказное убийство бизнесмена и задержали организатора преступления.

Сотрудники Управления СБУ в Ровенской области предотвратили заказное убийство предпринимателя и задержали организатора преступления. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

“Оперативники спецслужбы получили информацию, что жительница Ровно подыскивает среди представителей местных криминальных кругов исполнителя для совершения убийства. Жертвой должен был стать бывший муж злоумышленницы – частный предприниматель с Хмельнитчины. В случае его смерти женщина сохранила бы немалое состояние, поскольку его имущество отошло бы злоумышленнице. За преступление она предлагала заплатить $4,5 тысячи”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, сотрудники СБУ осуществили инсценировку убийства предпринимателя. А с целью предоставления доказательств "ликвидации" было снято постановочное видео.

Заказчицу убийства задержали в Ровно рядом с ее домом во время передачи "киллеру" денег.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 14, п. 6 и 11 ч. 2 ст. 115 УК (подготовка к заказному убийству из корыстных побуждений) решается вопрос о сообщении задержанной о подозрении и избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 15 лет.