В Одессе вынесли приговор охраннику, который издевался над детьми ребцентра

Новости Украины:Мужчина освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года.

Малиновский районный суд Одессы вынес приговор охраннику, истязавшему воспитанников коммунального учреждения "Центр социально-психологической реабилитации" службы по делам детей Одесской ОГА (бывший приют "Свитанок".

Как сообщили в суде, 3 февраля в суд от Одесской местной прокуратуры № 2 поступил обвинительный акт в отношении сотрудника охранного агентства, который обвиняется в истязании воспитанников приюта. В начале судебного заседания прокурор сообщил о намерении предоставить соглашение о признании виновности между ним и обвиняемым.

Кроме того, прокурор заявил ходатайство о рассмотрении дела в закрытом режиме с целью неразглашения сведений, унижающих честь и достоинство малолетней потерпевшей. Выслушав мнение участников процесса, суд удалился в совещательную комнату и постановил провести закрытое заседание.

По результатам заседания вынесен приговор, которым утверждено соглашение о признании виновности, заключенное между обвиняемым и прокурором. Обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 127 Уголовного кодекса Украины. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

Как отмечается, на основании статьи 75 Уголовного кодекса Украины, мужчина освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года.

Как сообщалось, по данным следствия, в конце июля 2019 года в бывшем приюте "Свитанок" подростки 2006-го и 2004 г. р. вступили в половой контакт с использованием презерватива. О данном факте стало известно воспитателю заведения, которая вызвала сотрудников охранного агентства.

Один из них решил наказать подростков и приказал мальчику найти использованный им презерватив, после чего заставил разрезать его пополам, а затем, угрожая применением электрошокера, принудил их жевать части использованного средства контрацепции.

В дальнейшем сотрудник охранного агентства приказал им зайти в душевую комнату, где бил их ремнем и пр. В сентябре Служба по делам детей Одесской ОГА начала проверку фактов жестокого обращения с воспитанниками Центра социально-психологической реабилитации детей службы по делам детей Одесской ОГА.

Были открыты уголовные производства по фактам пыток и других нарушений прав воспитанников приюта по ч. 1 ст. 127 (пытки), ч. 1 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей), ч. 3 ст. 152 (изнасилование), ч. 2 ст. 365 (превышение власти) Уголовного кодекса Украины.