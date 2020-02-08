В Тернополе завалило землей двух рабочих

Новости Украины:В Тернополе в результате оползня завалило землей двух рабочих.

В Тернополе в результате оползня погибли двое рабочих киевского предприятия "Спецстроймонтаж", которое выполняло работы по заказу "Тернопольводоканала". Об этом сообщили в Тернопольском горсовете.

Трагедия произошла ночью 8 февраля на улице Галицкой.

По информации полиции, погибшие были жителями Одесской и Донецкой областей.

"Прораб сообщил, что во время копания траншеи для теплотрассы к одной из новостроек Тернополя, в результате оползня завалило землей двух рабочих", - говорится в сообщении.

Спасатели достали мужчин из-под завалов, но спасти жизнь им не удалось.

Подрядная организация "Спецстроймонтаж", работниками которой были погибшие, выполняла для "Тернопольводоканала" замену и санацию водопроводных и канализационных сетей.

В горсовете отметили, что по условиям контракта, подрядчики не имели права работать ночью, в выходные и праздничные дни. Работы должны были проводить только в дневное время.

Согласно действующему законодательству, за технику безопасности и организацию выполнения работ на объекте несет ответственность именно подрядная организация.

Данный факт полицейские внесли в ЕРДР в соответствии со статьей 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) УК.